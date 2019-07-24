https://static.news.ru/photo/311f5d86-ae23-11e9-a44e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект правительства, который направлен на введение нулевой ставки НДС на ввоз самолётов и вертолётов гражданской авиации, одобрен Госдумой в первом чтении.

Проект направлен на развитие гражданской авиации в России, сообщает Regnum .

Правительство предлагает ввести нулевую ставку НДС для ввоза таких самолётов при условии их регистрации в госреестре РФ.

От НДС также будет освобождён ввоз авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, которые необходимы для строительства, ремонта или модернизации гражданских самолётов.

Сейчас в России отмечается рост пассажирских перевозок российских авиакомпаний в годовом выражении на 12,3%, ранее писал News.ru. По данным Росавиации, сейчас в РФ сохраняется тренд на увеличение объёмов пассажирских авиаперевозок.