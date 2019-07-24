https://static.news.ru/photo/7d733c66-ae0a-11e9-a783-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственная дума РФ приняла закон о поэтапной отмене обязательного возвращения в страну доходов от зарубежных инвестиций при внешнеторговых расчётах.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года для несырьевого экспорта. Для сырьевых товаров отмена будет поэтапной и продлится до 2024 года. Планируется, что к этому времени, за 5 лет, все экспортные операции будут освобождены от репатриации. Исключение составляют сделки по лесу и лесоматериалам, которые сохранили в ввиду высокой степени криминализации этой отрасли.

Закон также допускает зачисление без ограничений денежных средств, получаемых от нерезидентов, на счета физлиц—резидентов в банках государств ОЭСР или Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), если такое государство участвует в обмене финансовой информацией, информируют « РИА Новости ».

Граждане РФ освобождаются от отчётов перед налоговой службой о движении средств по такому счёту, при условии, что общая сумма средств за год не превышает 600 тысяч рублей. Кроме того, снимается запрет на совершение за рубежом операций между студентами-россиянами, чей срок пребывания там в течение года в совокупности превысит 183 дня, и российскими вузами или их филиалами за границей.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о третьем этапе амнистии капиталов. Кроме того, они одобрили относящиеся к нему поправки в Налоговый и Уголовный кодексы. Согласно документу, срок амнистии до 29 февраля. В рамках него создаются особые условия для лиц, которые переводят деньги в Россию и регистрируют бизнес в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края. Физлица смогут декларировать свои активы и счета с сохранением всех гарантий, которые установлены законом о добровольном декларировании, писал News.ru.