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Закон, устанавливающий требования к приёму на территории России электронных кошельков и платёжных средств, эмитируемых иностранными поставщиками, принят Госдумой, сообщает ТАСС.

Речь идёт о платёжных услугах типа AliPay, WeChat и т. п. Таким образом авторы законопроекта во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, таким образом надеются препятствовать отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Иностранным поставщикам платёжных услуг теперь нельзя совершать перевод денег клиентам-резидентам, а также предоставлять им электронные средства платежа.

Через год после принятия закона в силу вступит норма, касающаяся физлиц.

Согласно этой норме, клиент, являющийся физлицом в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору только через банковский счёт.

В документе также поясняется, какие иностранные платёжные системы могут работать на российском рынке. Обязательным считается нахождение на российской территории представителя оператора и использование российской платёжной структуры.

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