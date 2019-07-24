https://static.news.ru/photo/3e31218e-ae06-11e9-a620-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутатский закон о корректировке цен на топливо Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Согласно документу, с 1 июля 2019 года будут скорректированы параметры используемого на данный момент демпфирующего механизма, сообщает Интерфакс .

Также с 1 августа вводится демпфер на авиакеросин.

Авторами законопроекта стала группа депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

По их замыслу, данные меры необходимы для регулирования внутренних цен на топливо в РФ и позволяют отказаться от практики заключения соглашений о стабилизации цен с нефтяными компаниями.

Таким образом закон предлагает снизить установленную в Налоговом кодексе (НК) условную среднюю оптовую цену для внутреннего рынка бензина с 56 тыс. рублей до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на автозаправочной станции).

Что касается дизеля, то его оптовую цену авторы инициативы предлагают снизить с 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за тонну (41,75 руб. за 1 л на АЗС).

С 1 августа 2019 года в отношении авиационного керосина, приобретаемого эксплуатантами воздушных судов, законом предусматривается применение «демпфирующего механизма».

В законе также указано, что все тёмные нефтепродукты (включая мазут и судовое топливо), теперь относятся к средним дистиллятам. Это должно принести бюджету до 60 млрд рублей ежегодно

Росстат провел мониторинг цен на бензин в первую неделю июля, ранее писал News.ru. Стоимость дизельного топлива также осталась на прежнем уровне.