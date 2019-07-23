https://static.news.ru/photo/9fd5fe02-ad46-11e9-846e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Комитет Госдумы снял ограничение на снижение ставки НДС в 10% на фрукты, ягоды и виноград по месту их производства, сообщает РИА Новости .

В предыдущей редакции проекта закона предусматривалось снижение НДС с 20% до 10% только для российских производителей. 23 июля комитет принял решение сохранить норму в редакции первого чтения.

Все понимают, что, безусловно, необходима поддержка в первую очередь наших, отечественных производителей, но у нас идут постоянно достаточно сложные переговоры по линии ЕврАзЭС, — пояснил глава комитета Андрей Макаров.

Он также подчеркнул, что изменения, которые вносятся на законодательном уровне, должны быть согласованы в рамках ЕврАзЭС.

Законопроект касается и пальмового масла. Ставка на этот продукт наоборот увеличится с 10% до 20%. Это может принести бюджету от 4,5 до 5 млрд рублей в год, сообщил Макаров.

Как писал ранее News.ru, Россельхознадзор опроверг сообщения об ужесточении правил провоза фруктов в ручной клади и багаже, а также требований о предоставлении фитосанитарного сертификата для более крупных партий.