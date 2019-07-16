https://static.news.ru/photo/8f1447ee-a7d9-11e9-a047-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Банки смогут собирать биометрические данные россиян при открытии счетов и вкладов. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы.

Инициативу разработали несколько депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ предполагает внесение поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», пишет « Парламентская газета ».

Банкам, в частности, могут разрешить получать отпечаток пальца, изображение лица и радужной оболочки глаза, запись голоса, а также рисунок вен ладони.

Кредитные организации, в случае принятия законопроекта, получат право использовать информацию из единой биометрической системы для осуществления любых банковских операций и сделок с клиентами — физическими лицами.

Как заявил Аксаков, обеспечение сбора биометрических данных требует изменения инфраструктуры банков, включая IT-доработки в части информбезопасности. Это, по словам парламентария, в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить максимальную защиту персональной информации.

С 2021 года крупные банки должны будут подключиться к Единой биометрической системе (ЕБС). Сделать это на добровольной основе они смогут и раньше. Но для этого кредитная организация обязана направить соответствующее заявление в ЦБ.

Сбор биометрических данных клиентов банки в России начали с июля 2018 года. Теперь любой гражданин может с помощью голоса и фотоизображения на портале госуслуг удалённо открыть счёт или заказать выпуск карты.

Как писал News.ru, сбор биометрических данных открывает новые возможности для клиентов банков и делает денежный оборот максимально прозрачным и удобным. Такое мнение выразил финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский. Он уточнил, что с учётом развития современных технологий биометрия может расширить перспективы не только оффлайн-, но и онлайн-банкинга.