Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал предложенные группой депутатов поправки к законопроекту о требованиях к иностранным электронным кошелькам. Речь идёт о том, чтобы обязать кредитные организации выдавать только карты «Мир» для получения льгот на проезд.
Таким образом банки не смогут предлагать клиентам международные платёжные системы Visa и MasterCard, передаёт
Ранее News.ru писал, что Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) нашла способ увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка. Этого можно добиться благодаря развитию корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).