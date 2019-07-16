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Российская компания «Газпром» сократила, по предварительной информации, объёмы поставок «голубого топлива» странам дальнего зарубежья. С начала текущего года по 15 июля показатель снизился на 5,6 % по сравнению c аналогичным периодом 2018-го.

Иностранные потребители получили 102,8 млрд кубометров углеводородов, пишет агенство «Прайм». При этом поставки ископаемого некоторым странам увеличились. Например, в Венгрию — на 66,9%, в Австрию — на 28,2%, в Чехию...