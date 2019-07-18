https://static.news.ru/photo/f12ca18e-a959-11e9-a0c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект о регулировании стоимости топлива. Документ вводит новый механизм регулирования цен на бензин.

Согласно проекту, будет проведена корректировка параметров «демпфирующего механизма» с 1 июля 2019 года. В пояснительной записке сообщается, что целью этой работы является «донастройка действующего механизма», что, в свою очередь, позволит уменьшить давление со стороны мировых цен на нефть.

Авторы законопроекта предлагают снизить условную среднюю оптовую цену реализации автомобильного бензина на внутреннем рынке с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну, а дизельного топлива — с 50 тысяч до 46 тысяч рублей за тонну. Предусмотрено также их ежегодное увеличение на 5% до 2024 года включительно.

Законопроект предполагает повышение компенсационного коэффициента с 0,6 до 0,75 в отношении бензина и до 0,7 в отношении дизтоплива в 2019 году, а с 2020 года — с 0,5 до 0,68 и 0,65 соответственно, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что Счётная палата (СП) РФ не видит необходимости проводить мониторинг цен на нефтепродукты и отслеживать эффективность демпфера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.