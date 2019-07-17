https://static.news.ru/photo/a030e496-a889-11e9-8a4d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, продлевающий сроки принятия изменений в законодательство о налогах и сборах, которые изменяют доходы бюджетов различных уровней. Документ разработан кабмином.

Согласно норме российского Бюджетного кодекса, все налоговые законы должны приниматься не позднее чем за месяц до внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый трёхлетний период, то есть до начала сентября. Как отмечается в пояснительной записке, данная норма была направлена «на обеспечение предсказуемости и стабильности формирования доходной базы бюджетов», передаёт ТАСС .

На практике оказалось, что эта норма не достигает цели, поскольку внести все изменения в законодательство, приводящие к увеличению или уменьшению доходов бюджетов с нового финансового года до 1 сентября крайне сложно. В связи с этим действие соответствующей статьи Бюджетного кодекса с 2010 года приостанавливалось.

Как считают авторы законопроекта, он «позволит отказаться от практики ежегодной приостановки указанной нормы кодекса, поскольку предусматривает более реалистичный срок принятия законов, приводящих к изменению доходов бюджетов».

Как писал News.ru, ранее Минфин сообщил, что профицит федерального бюджета России достиг в январе-июне 2019 года 3,1% ВВП. В рублёвом исчислении показатель составил 1,561 трлн рублей.