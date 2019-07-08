https://static.news.ru/photo/cffd3454-a1b3-11e9-a542-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума будет рекомендовать правительству РФ представить российскому лидеру Владимиру Путину предложения о введении экономических мер против Грузии.

Согласно проекту заявления нижней палаты парламента, такое решение связано с антироссийскими провокациями с грузинской стороны. Документ размещён в думской электронной базе данных.

В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом, — гласит он.

Ранее News.ru писал о том, что Совет Госдумы решит вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии.