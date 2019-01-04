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Госдолг США серьёзно вырос за время президентства Трампа

Президент США Дональд Трамп Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

экономика [ версия для печати ]

Государственный долг США почти за два года пребывания у власти президента Дональда Трампа вырос на 10%, или более чем на $2 трлн. Он теперь составляет $21,974 трлн.

Также госдолг вырос во время контроля республиканцами Палаты представителей и Сената Конгресса США. Об этом сообщает телеканал CNN, проанализировавший данные Минфина Соединённых Штатов.

Трамп во время избирательной кампании заявлял о способности решить проблему огромного национального долга страны за два президентских срока. Добиться этого он планировал за счёт реформ и пересмотра торговых договоров.

Ранее News.ru сообщал, что инвестиции РФ в госдолг США выросли. По данным на конец октября инвестиции России в казначейские бумаги Минфина США составили $14,629 млрд. Вложения РФ в американские гособлигации увеличивались второй месяц подряд.


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