Google через «дочки» уходит от налогообложения

https://news.ru/storage/news/8916bd69f28994671591063f0fb3c5be/f4208ee4-d774-4ef9-9728-1c5ad9a09cfd_850.jpg Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корпорация Google в 2017 году сэкономила на налогах €19,9 млрд. Вывести из-под налогообложения такую сумму удалось благодаря дочерним компаниям в Нидерландах и Ирландии.

Сначала корпорация перевела названную сумму через дочернюю компанию в Нидерландах Google Netherlands Holdings BV на Бермудские острова, а затем средства оказались на счёте другой «дочки» — Google Ireland Holdings, зарегистрированной в Ирландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы нидерландской Торговой палаты.

Издание отмечает, что в 2017 году нидерландская «дочка» Google внесла в казну €3,4 млн налогов.

Отвечая на запрос издания, в Google заявили, что как и все транснациональные компании, они платят большую часть своего корпоративного подоходного налога на родине.

«Мы платим все налоги и соблюдаем налоговое законодательство в каждой стране, в которой мы работаем по всему миру», — говорится в заявлении корпорации.

Издание отмечает, что с помощью налоговой схемы Google уклоняется от уплаты и американского налога на прибыль корпораций, которого нет на Бермудах, и от европейских доходов на репатриацию доходов. В 2016 году Google также увела от налогообложения около €16 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что Google не стала обжаловать штраф в 500 тысяч рублей. Сумму выписал Роскомнадзор за отказ подключиться к единому реестру запрещённых в РФ сайтов. При этом в корпорации не уточнили, будет ли оплачен штраф и в какие сроки.