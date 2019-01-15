Голикова: в экономике РФ занято 72,6 млн человек

https://news.ru/storage/news/996deeea6a98eed9f78fedf64c48a6b0/c7dd6443-3144-4527-b3c5-7684f4da0f8f_850.jpg Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Татьяна Голикова

Численность занятых в российской экономике увеличилась за 11 месяцев прошлого года до 72,6 млн человек, рассказывает заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Количество безработных при этом сократилось до 3,7 млн человек, добавляет чиновник.

«В 2018 году достигнуты самые низкие показатели безработицы за все предыдущие годы. За 12 месяцев прошлого года общий уровень безработицы составил 4,8%», — констатирует Голикова.

По словам вице-премьера, самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе — 2,7%, а наиболее высокая безработица традиционно в Северо-Кавказском округе.

Уровень бедности населения снизился на 0,5 процентного пункта за 9 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, продолжает зампред правительства. Так, первые, очень слабые темпы снижения бедности стали наблюдаться в 2017 году, когда показатель снизился до 12,2%, отмечает Голикова.

Вице-премьер также выразила обеспокоенность сложившейся тенденцией естественной убыли населения. Как надеется вице-премьер, ситуация начнёт меняться в 2023–2024 годах.

Как ранее писал News.ru, по данным Роструда, уровень безработицы в РФ снизился за год на 9,8%. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила на 9 января 2019 года 694,5 тыс. человек, сообщало ведомство.