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Голикова увидела тенденцию по снижению бедности в РФ

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Число граждан РФ, живущих за чертой бедности, сократилось за девять месяцев 2018 года на 0,5 процентного пункта. Такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

«Если в 20152016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности — значение показателя составило 13,2%», — передаёт слова вице премьера корреспондент News.ru.

Голикова привела данные Росстата, согласно которым за январь–сентябрь уровень бедности в России составил 13,3%, а за аналогичный период 2017 года — 13,8%.

Также, по словам вице-премьера, с 2020 года может измениться методика расчёта прожиточного минимума. Разработку улучшенного стандарта оценки уже начал Минтруд в рамках соответствующей межведомственной группы, сказала она.

Сейчас прожиточный минимум уже не соответствует даже минимальным потребностям россиян, писал ранее News.ru. Поэтому профсоюзы планируют добиваться увеличения потребительской корзины до 25 тыс. рублей с нынешних 11 тыс. с лишним.


#голикова #бедность #мрот #население
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