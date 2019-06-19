https://static.news.ru/photo/4dd04c64-9295-11e9-b831-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Никеричев Андрей/АГН"Москва"

Экономика России теряет миллиарды рублей ежегодно из-за нетрудоспособности граждан, которую можно было бы предотвратить. Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова на Форуме социальных инноваций регионов.

Она отметила, что каждый год сумма убытков равняется нескольким бюджетам регионов России.

За 2018 год из-за предотвратимой нетрудоспособности <...> экономика потеряла 223 млрд рублей, — цитирует Голикову RNS .

Голикова подчеркнула, что создание системы поддержки здоровья на производстве является одной из задач нацпроекта «Демография». По её словам, в первую очередь необходимо создавать максимально комфортные условия труда, чтобы можно было заботиться о здоровье работников.

Производительность труда традиционно выше в тех коллективах, где сотрудники меньше болеют, напомнила Татьяна Голикова.

Ранее, как писал News.ru, вице-премьер правительства сообщила о снижении количества бедных россиян. По её словам, число людей с доходами ниже прожиточного минимума за 2018 год уменьшилось на 400 тыс. человек и сейчас составляет менее 13% населения.