Голикова рассказала о льготной ставке по ипотеке для ДФО

https://news.ru/storage/news/dad7a09f858bf3bfbb6a944ddfbe55b6/b101a4a6-47a8-4921-885a-7d7b488b8269_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Татьяна Голикова

Правительство продолжает работу по установке льготных ипотечных ставок для российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, недавно был подписан документ, подразумевающий снижение ипотечной ставки на Дальнем Востоке с 6% до 5%. Как отметила Голикова, в настоящее время осуществляется выработка максимально льготных подходов для семей, предложения будут опубликованы уже в начале 2019 года, передаёт телеканал «Россия 24».

«Особым блоком в блоке рождаемости является Дальний Восток. Есть поручение президента, в соответствии с которым мы уже сейчас понимаем, что снизим ставку по ипотеке», — сказала вице-премьер.

В планах правительства — разработка дополнительных мер поддержки рождаемости первых, вторых и последующих детей на Дальнем Востоке. По словам Голиковой, речь идёт не только о том, чтобы граждане рожали детей, а также о том, чтобы население закреплялось в регионе, имело возможность комфортно жить и трудиться.

Как ранее писал News.ru, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в российской валюте возросла в ноябре до 9,52%. Такая информация следует из материалов Банка России.