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Голикова рассказала о льготной ставке по ипотеке для ДФО

Татьяна Голикова Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Татьяна Голикова

экономика [ версия для печати ]

Правительство продолжает работу по установке льготных ипотечных ставок для российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, недавно был подписан документ, подразумевающий снижение ипотечной ставки на Дальнем Востоке с 6% до 5%. Как отметила Голикова, в настоящее время осуществляется выработка максимально льготных подходов для семей, предложения будут опубликованы уже в начале 2019 года, передаёт телеканал «Россия 24».

«Особым блоком в блоке рождаемости является Дальний Восток. Есть поручение президента, в соответствии с которым мы уже сейчас понимаем, что снизим ставку по ипотеке», — сказала вице-премьер.

В планах правительства — разработка дополнительных мер поддержки рождаемости первых, вторых и последующих детей на Дальнем Востоке. По словам Голиковой, речь идёт не только о том, чтобы граждане рожали детей, а также о том, чтобы население закреплялось в регионе, имело возможность комфортно жить и трудиться.

Как ранее писал News.ru, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в российской валюте возросла в ноябре до 9,52%. Такая информация следует из материалов Банка России.


#ставка #ДАЛЬНИЙВОСТОК #ипотека #татьянаголикова
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