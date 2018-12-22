Уходящий год опустошил кошельки богатейших людей мира

https://news.ru/storage/news/3cd6e2d42e343613265d7807b90d9d38/1a7d60fe-87d4-4c07-b08e-26f00060da57_850.jpg Daniel Biskup/dpa/Global Look Press

Джефф Безос

Богатейшие люди мира в 2018 году обеднели на $511 млрд. Уменьшилось суммарное состояние у почти всех 500 наиболее богатых людей планеты.

При этом потери миллиардеров из России оказались в среднем чуть меньше, чем у бизнесменов из многих других стран. Такие оценки публикует агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что первая половина года для миллиардеров была удачной. Благоприятная ситуация на рынках позволила первой полутысяче богачей планеты увеличить совокупное состояние до рекордных $5,6 трлн.

Затем из-за непростых отношений США и Китая возникла «напряженность в мировой торговле». Появились опасения относительно перспектив роста экономики США. Последовало снижение стоимости акций целого ряда компаний, что привело к сокращению совокупного состояния миллиардеров до $4,7 трлн.

Аналитика Bloomberg показывает, что общее состояние 25 богатейших людей России «сократилось лишь немного», до $255 млрд. Этот показатель снизился за год примерно на 2%. Потери понесли 16 из 25 человек.

Больше других потерял попавший весной под американские санкции Олег Дерипаска. Его состояние уменьшилось на $5,7 млрд. Он выпал из рейтинга 500 богатейших людей мира. Также отмечается, что российские предприниматели Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко в общей сложности заработали за год примерно $9 млрд.

Первое место в мире сейчас занимает глава корпорации Amazon Джефф Безос. В сентябре он увеличил своё состояние до рекордных $168 млрд. Однако к настоящему времени совокупная стоимость принадлежащих ему активов сократилась до $115 млрд.

Главными неудачниками 2018 года называются мексиканский миллиардер Карлос Слима, состояние которого оценивается в $53,9 млрд, а также владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега (состояние — $59,2 млрд). Неудачным был год и для главы компании Facebook Марка Цукерберга. Он потерял $23 млрд долларов и сейчас располагает только $49,7 млрд.

Американские 173 миллиардера за год потеряли 5,9% совокупного состояния, владея в настоящее время $1,9 трлн. Азиатские 128 миллиардеров потеряли $144 млрд. Кошельки стали тоньше и у большинства миллиардеров в странах Евросоюза, отмечает агентство.

Ранее News.ru сообщал, что Джефф Безос, основатель компании Amazon, перечислил пожертвования на счета благотворительных организаций помощи бездомным. В общей сложности он отдал за один день $97,5 млн. Деньги бизнесмен распределил по 24 фондам.