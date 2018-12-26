Маркировка продуктов с ГМО стала обязательной

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Покупатель легко распознает их на магазинных полках

С 26 декабря в России начнут помечать специальным знаком все продукты, содержащие в своём составе более 0,9% ГМО (генно-модифицированных организмов). Это предписание учитывает интересы потребителей, которые теперь смогут сделать осознанный выбор при покупке. А у производителей есть ещё 1,5 года на адаптацию к новым требованиям.

Это значит, что в течение ближайших 18-ти месяцев допускаются производство и выпуск в обращение на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продуктов, полученных с применением ГМО, в соответствии с прежними требованиями в части маркировки.

Нормы ужесточаются

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о внесении соответствующих изменений в техрегламент «Пищевая продукция в части её маркировки» в конце декабря 2017 года. Ранее информация о содержании ГМО могла печататься очень мелким шрифтом. Техрегламент в новой редакции требует, чтобы знак ГМО был нанесён способом, обеспечивающим его лёгкую читаемость и видимость в течение всего срока службы (годности) продукции.

По словам замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, в России можно применять только те генетически модифицированные растения, которые прошли процедуру госрегистрации и были проверены с точки зрения безопасности. Их немного: это кукуруза, соя, рис и сахарная свёкла.

Массовое возделывание ГМ-сельхозкультур находится в РФ под запретом, исключение составляют лишь научные эксперименты. В странах ЕС, в частности, в Германии действуют пороговые значения, аналогичные тому, что утвердил Совет ЕЭК (содержание не более 0,9% ГМО).

Wang Song/Xinhua/Global Look Press Сбор урожая риса

«Продукты без ГМО пользуются повышенным спросом на мировых рынках, и это — одно из конкурентных преимуществ при развитии экспорта российской продукции. То есть, речь идёт о качественных характеристиках. Маркировка позволит повысить спрос на товары без ГМО, которые, например, в Европе относятся к более высокой ценовой категории», — поясняет News.ru гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина.

Знак должен стать узнаваемым

По её мнению, одной лишь маркировки недостаточно: нужна также отдельная программа по популяризации этого знака в России и других странах ЕАЭС. Знак должен стать узнаваемым, а наряду с проверками Россельхознадзора по соответствию качества товара указаниям на упаковке это даст потребителю гарантию, что в маркированном продукте ГМО нет.

«Хотя в России в принципе запрещено выращивание ГМ-культур, у нас по-прежнему порядка 60% урожая кукурузы и 40% подсолнечника получают из импортных семян. Насколько они проверяются на наличие ГМО, не знаю. Тут нужно прослеживать производство продукции по всей цепочке — от производителя семян и до прилавка», — говорит Тюрина.

Вопрос о вреде

Напомним, генно-модифицированные растения — это те, в ДНК которых встроены чужеродные гены для улучшения их полезных свойств. Например, для повышения урожайности, устойчивости к одному гербициду (гликосфату) или насекомому-паразиту (колорадскому жуку). У учёных нет пока однозначного ответа на вопрос о вреде всех генно-модифицированных организмов. Согласно итогам последних соцопросов, три четверти россиян считают ГМ-продукты крайне опасными для здоровья. Многие убеждены: частое употребление продуктов с ГМО в пищу чревато как минимум снижением иммунитета, как максимум — онкологией и бесплодием.

DanitaDelimont.com/Global Look Press

«При производстве продуктов, которые мы едим каждый день, действительно лучше отказаться от модификаций. Хотя бы временно», — предупреждает завкафедрой экономики и управления бизнесом Научно-исследовательского центра Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Эльмира Крылатых.

Между тем, от ГМО отказались в Греции, Австрии, Латвии, Польше, Италии, Франции, Швейцарии, Венесуэле и частично в Великобритании. В то же время площади, занятые ГМ-культурами, составляют в мире 175 млн гектаров — это более 11% всех посевных площадей. Среди лидеров по выращиванию — США, Бразилия, Аргентина, Канада, Индия и Китай.

Элементы ГМО чаще всего встречаются в кондитерских изделиях, газированных напитках, кетчупе, майонезах, соусах, зерновых, овощах и фруктах. Исключение — продукты для беременных и детское питание, законодательно защищённые от воздействия генной инженерии.