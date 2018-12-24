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Главе Росимущества поручили бороться с коррупцией

Вадим Яковенко Денис Гришкин/РИА Новости

Вадим Яковенко

экономика [ версия для печати ]

Новый глава Росимущества Вадим Яковенко должен провести полную инвентаризацию активов ведомства и обратить внимание на борьбу с коррупцией.

Это необходимо сделать для роста доходов казны, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, управление имуществом в России не всегда обеспечивает интересы страны.

«Очевидно, что в системе присутствуют коррупционные проявления, и именно на это необходимо обратить внимание», — сказал Орешкин, представляя коллективу Росимущества нового главу ведомства.

Яковлев должен за три месяца подготовить «план работ до 2024 года».

Как сообщал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главой Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадима Яковенко, который до 2015 года работал начальником ГСУ Следственного комитета по Москве.


#коррупция #минэкономразвития #максиморешкин #Росимущество
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