Главе Росимущества поручили бороться с коррупцией

https://news.ru/storage/news/a86e6eadfaafc66e1331200a7f2864d1/4200eae1-fb98-47b1-bf1c-9897be150985_850.jpg Денис Гришкин/РИА Новости

Вадим Яковенко

Новый глава Росимущества Вадим Яковенко должен провести полную инвентаризацию активов ведомства и обратить внимание на борьбу с коррупцией.

Это необходимо сделать для роста доходов казны, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, управление имуществом в России не всегда обеспечивает интересы страны.

«Очевидно, что в системе присутствуют коррупционные проявления, и именно на это необходимо обратить внимание», — сказал Орешкин, представляя коллективу Росимущества нового главу ведомства.

Яковлев должен за три месяца подготовить «план работ до 2024 года».

Как сообщал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главой Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадима Яковенко, который до 2015 года работал начальником ГСУ Следственного комитета по Москве.