https://static.news.ru/photo/c5b72292-9c0f-11e9-9bc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: He Canling/Xinhua/Global Look Press

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) продлевает на второй срок работу действующего генерального секретаря Мохаммеда Баркиндо. Об этом стало известно от одного из делегатов министерского заседания картеля, состоявшегося в Вене.

Решение о продлении полномочий Баркиндо должно быть ратифицировано 3 июля странами, не входящими в ОПЕК, но некоторые из них, в том числе Россия, уже дали своё согласие, пишет Bloomberg .

Как писал News.ru, ранее ОПЕК согласовала продление сокращения добычи нефти на срок в девять месяцев.