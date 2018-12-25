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Глава Якутии анонсировал строительство моста через Лену

Serguei Fomine/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Возведение моста через реку Лену в Якутии может начаться в 2020 году. Концепции строительства уже представили два консорциума.

Разработка проектно-сметной документации начнётся в 2019 году, тогда же планируется провести тендер, на котором определится проектирующая компания. Сам проект моста будет отбираться не только по стоимости, но и по степени проработанности и техническим характеристикам, заявил в интервью РИА Новости глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Вопрос о строительстве моста через Лену задавался во время недавней пресс-конференции Владимира Путина. Тогда президент ответил уклончиво, сославшись на необходимость сделать некие расчёты.

Разговоры о строительстве моста через Лену ведутся ещё с начала 1980-х, однако за это время проект так и не был включён в федеральную транспортную программу, а руководство страны называло его экономически нецелесообразным.

Как писал News.ru, большинство россиян назвали открытие Крымского моста главным событием 2018 года.


#ЯКУТИЯ #мост #строительство
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