Глава ВТБ примет участие в Давосском форуме

https://news.ru/storage/news/64ffdcf2cf1c3996389e8612e7f34c4c/efe867f1-423b-4b73-896d-cd9990b0d738_850.jpg Владимир Астапкович/РИА Новости

Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин

Андрей Костин собирается в Давос. На форуме у главы ВТБ уже запланированы встречи.

Как отметил Костин, вопросы, связанные с приёмом российской стороны на Давосском форуме, урегулированы, также нет никаких ограничений на общение с американцами

«Мы едем в Давос. По крайней мере, я», — сказал глава ВТБ.

По его словам, там у него запланированы различные встречи и интервью. Планирует посетить мероприятие в Давосе и бизнесмен Виктор Вексельберг.

В то же время глава «Норникеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин посещать Всемирный экономический форум не намерен, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, в начале ноября организаторы Всемирного экономического форума в Давосе решили не приглашать на мероприятие трёх российских бизнесменов — совладельца РУСАЛа Олега Дерипаску, владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга и главу ВТБ Андрея Костина. Причиной такого решения стали антироссийские санкции, введённые США. В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия может отказаться от участия в Давосском форуме. Делегация РФ не поедет туда в том случае, если сохранятся ограничения для российских бизнесменов. После этого ограничения в отношении представителей российского бизнес-сообщества были отменены.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдёт с 22 по 25 января.