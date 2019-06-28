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Специалисты KPMG назвали самые перспективные для экспорта в Китай отечественные продукты. Согласно исследованию «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний», наибольшие перспективы для экспорта у российского мяса и мясных продуктов. Однако, условием является допуск на китайский рынок свинины и говядины из РФ.

По мнению авторов исследования, к 2024 году объёмы поставленного в КНР российского мяса могут составить $814 млн. Как заявил РБК президент Мясного союза Мушег Мамиконян, в рамках достигнутых в 2018...