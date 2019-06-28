Российские власти по итогам совещаний у министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо. Об этом сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.
Соглашения, да, они четвёртый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут [продлевать] , — сказал Богданов.
Как ранее писал News.ru, источники финансирования компенсаций нефтекомпаниям за поставки топлива на внутренний рынок в будущем году согласовали Минфин и Минэнерго. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.