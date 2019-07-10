https://static.news.ru/photo/0ec74730-a310-11e9-9057-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Счётной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин не уверен, что экономика России вырастет на прогнозируемые правительством по итогам 2019 года 1,3%.

Сохраняются в прогнозе темпы роста 1,3%, но напомню, что в I квартале у нас темпы роста 0,5%, и I квартал к IV кварталу вообще снижался темп роста, поэтому достижение 1,3% показателя в течение года будет пока в зоне риска, — отметил Кудрин, выступая в Совете Федерации.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о том, что главное ограничение для ускорения темпов роста ВВП России кроется внутри страны. По её мнению, эти ограничения касаются структуры отечественной экономики. По словам Набиуллиной, Россия сейчас живёт «совсем не в рисковом сценарии». Цены на нефть несколько выше ожиданий, страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала.