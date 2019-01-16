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Глава СП: оценивать работу правительства нужно через год

duma.gov

экономика [ версия для печати ]

Первые результаты работы кабинета министров появятся лишь через год. Об этом рассказал журналистам глава СП Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума.

Как отметил Кудрин, правительство сформировано недавно и проработало чуть более полугода. Он призывает подождать первых итогов деятельности нового состава кабмина.

Отставка правительства не предусматривается результатами опроса населения, напомнил Кудрин, комментируя вопрос прессы о результатах опроса населения, согласно которому большая часть респондентов поддержала идею отставки действующего кабинета министров.

Как ранее писал News.ru, согласно опросу, проведённому Левада-центром, 57% респондентов обвинили правительство в неспособности решить проблему снижения доходов населения и одновременного роста цен.


#работа #правительство #счетнаяпалата #алексейкудрин #оценка #гайдаровскийфорум
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