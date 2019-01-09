Глава «Нафтогаза» примет участие в переговорах с РФ и ЕС

https://news.ru/storage/news/4b4578060fc7d2cff1aedc2434ad315d/84a9d2d7-e5b3-4074-8670-c1b0cd8aa1ea_850.jpg РИА Новости

Украину на трехсторонних переговорах по газу с Россией и ЕС будет представлять глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Встреча пройдёт в Брюсселе 21 января.

Подтверждение об участии Коболева получил ТАСС от пресс-службы газовой компании.

Ранее глава «Нафтогаза» сообщил, что компания может пересмотреть иск к «Газпрому» на сумму более $12 млрд, но только при заключении нового долгосрочного контракта, писал News.ru.

С лета 2018 года украинская компания пытается взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Стокгольмский арбитраж в декабре обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. В марте «Газпрому» удалось обжаловать данное решение. А 30 мая украинская государственная компания объявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом её ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.