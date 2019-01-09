USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent60.88 $ Bitcoin4,003.12 $
МОСКВА-14°C20:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Глава «Нафтогаза» примет участие в переговорах с РФ и ЕС

РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

Украину на трехсторонних переговорах по газу с Россией и ЕС будет представлять глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Встреча пройдёт в Брюсселе 21 января.

Подтверждение об участии Коболева получил ТАСС от пресс-службы газовой компании.

Ранее глава «Нафтогаза» сообщил, что компания может пересмотреть иск к «Газпрому» на сумму более $12 млрд, но только при заключении нового долгосрочного контракта, писал News.ru.

С лета 2018 года украинская компания пытается взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража — в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Стокгольмский арбитраж в декабре обязал российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. В марте «Газпрому» удалось обжаловать данное решение. А 30 мая украинская государственная компания объявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом её ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.


#украина #россия #ГАЗ #Газпром #евросоюз #Нафтогаз
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
в мире 17:17, 30 декабря 2018
«Нафтогаз» назвал сумму «долга» «Газпрома»
в мире 16:01, 29 декабря 2018
США могут инвестировать в «Нафтогаз»
в мире 17:20, 28 декабря 2018
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за России
Лента новостей
спорт 20:00
Мотогонщик Солтре выиграл 3-й этап «Дакара»
в мире 19:50
Посла Японии пригласили в МИД РФ из-за заявлений по Курилам
происшествия 19:50
Два человека пострадали в результате пожара в Подмосковье
наука 19:47
Учёные из РФ и Китая займутся глубоководными исследованиями
в мире 19:46
Премьер-министру Австралии пририсовали вторую левую ногу
Другие новости
экономика 19:04
Минфин США обсудит санкции против Дерипаски с демократами
экономика 18:04
Поисковые скважины на Сахалине пробурит компания из США
экономика 18:00
Топ-5 важных новостей 9 января
News.ru собрал интересные события, которые вы могли упустить
экономика 17:55
Новый год принёс россиянам новые цены
Подорожание охватило практически все товары и услуги
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top