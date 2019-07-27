Категорически не поддерживает и считает инициативу о значимых инфоресурсах необдуманной глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Министр отметил, что сам документ не читал, но на уровне идеи выступает против, передаёт
Проект закона об ограничении доли владения значимыми информационными ресурсами для иностранцев до 20% внёс на рассмотрение Госдумы член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин 26 июля.
Автор предлагает считать значимыми интернет-компании, чьими услугами пользуются граждане России. Он также пояснил, что документ прежде всего затронет «Яндекс» и Mail.Ru Group.
«Яндекс» и Mail.ru Group, — это наше национальное достояние, и они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в дальнейшем в цифровом мире, — сказал Носков.
Министр убеждён, что эти компании существуют благодаря тому, что государство «не закрутило гайки», а сейчас их придётся перекручивать.
Такие необдуманные инициативы негативно действуют на те тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях «Яндекс» и Mail.ru. И мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран, — пояснил Носков.
На фоне известий о новом проекте закона акции «Яндекса» в ходе торгов на американской бирже Nasdaq рухнули с $40,3 до $37,5 за бумагу, ранее писал News.ru