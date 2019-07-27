https://static.news.ru/photo/7aa74f66-b087-11e9-bde9-fa163e074e61_1024.jpg Константин Носков Фото: Russian Government/Twitter.com/Global Look Press

Категорически не поддерживает и считает инициативу о значимых инфоресурсах необдуманной глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

Министр отметил, что сам документ не читал, но на уровне идеи выступает против, передаёт РИА Новости .

Проект закона об ограничении доли владения значимыми информационными ресурсами для иностранцев до 20% внёс на рассмотрение Госдумы член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин 26 июля.

Автор предлагает считать значимыми интернет-компании, чьими услугами пользуются граждане России. Он также пояснил, что документ прежде всего затронет «Яндекс» и Mail.Ru Group.

«Яндекс» и Mail.ru Group, — это наше национальное достояние, и они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в дальнейшем в цифровом мире, — сказал Носков.

Министр убеждён, что эти компании существуют благодаря тому, что государство «не закрутило гайки», а сейчас их придётся перекручивать.

Такие необдуманные инициативы негативно действуют на те тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях «Яндекс» и Mail.ru. И мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран, — пояснил Носков.

На фоне известий о новом проекте закона акции «Яндекса» в ходе торгов на американской бирже Nasdaq рухнули с $40,3 до $37,5 за бумагу, ранее писал News.ru