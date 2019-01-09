Минфин США обсудит санкции против Дерипаски с демократами

Глава Минфина США Стивен Мнучин намерен обсудить санкции в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски с представителями Конгресса от Демократической партии.
Речь идет о компаниях En+, РУСАЛ и «Евросибэнерго», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных представителей.
Встреча намечена на 10 января.
Ранее старший сенатор, лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер внёс в Конгресс США проект документа, блокирующий решение Минфина США о снятии санкций с компаний РУСАЛ, En+ и «Евросибэнерго», писал News.ru.