В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычёв решил уволиться на фоне скандала с досрочной публикацией данных по инфляции в июне.
Министр утвердил решение о прекращении полномочий директора ФГУП ГМЦ Росстат, — сообщили в ведомстве.
Сычёв решил уволиться по собственному желанию. Он был не удовлетворён плохим состоянием предприятия и рядом других проблем, которые привели к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен.
Кроме того, Росстат провёл служебное расследование, из которого следует, что утечки происходили ранее. Письмо с соответствующей информацией было направлено министру экономического развития Максиму Орешкину, передаёт
Как ранее писал News.ru, Центробанк не видит необходимости расследовать якобы преждевременную публикацию данных по инфляции в РФ за июнь.