https://static.news.ru/photo/ae0e327c-a342-11e9-9dfb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычёв решил уволиться на фоне скандала с досрочной публикацией данных по инфляции в июне.

Министр утвердил решение о прекращении полномочий директора ФГУП ГМЦ Росстат, — сообщили в ведомстве.

Сычёв решил уволиться по собственному желанию. Он был не удовлетворён плохим состоянием предприятия и рядом других проблем, которые привели к инциденту с преждевременной публикацией информации о значении индекса потребительских цен.

Кроме того, Росстат провёл служебное расследование, из которого следует, что утечки происходили ранее. Письмо с соответствующей информацией было направлено министру экономического развития Максиму Орешкину, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Центробанк не видит необходимости расследовать якобы преждевременную публикацию данных по инфляции в РФ за июнь.