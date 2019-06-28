https://static.news.ru/photo/e15bbe06-99ab-11e9-b2ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин подверг критике позицию Банка России относительно влияния необеспеченного потребительского кредитования на экономику страны.

Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше, — написал министр на своей странице в социальной сети.

Орешкин отметил, что задачей Центробанка является поддержка уровня совокупного спроса для стабильной инфляции. Глава МЭР посоветовал регулятору не заниматься поисками оправданий, а думать, как выйти из сложившейся проблемы.

Снижение темпов роста потребительского кредитования в России снизит его вклад в рост ВВП в краткосрочной перспективе, однако благотворно скажется на показателе в долгосрочном периоде. К таким выводам пришли аналитики Банка России в опубликованном докладе. Эксперты регулятора отмечали, что именно рост необеспеченного потребительского кредитования в I квартале текущего года позволил российскому ВВП остаться в зоне роста, писал News.ru.