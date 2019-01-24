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Глава ЛУКОЙЛа дал прогноз по ценам на нефть

экономика [ версия для печати ]

Цены на нефть в первом полугодии 2019 года будут находиться в коридоре $55–65 за баррель. Такой прогноз дал глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Глава нефтяной компании рассказал в интервью ТАСС, что искусственное регулирование объёмов производства всегда вызывает на рынке некоторую волатильность. По его словам, в 2019 году на нефтяные цены будут влиять присутствие спекулянтов на рынке, выполнение странами ОПЕК договорённостей по сокращению нефтедобычи, а также высокие объёмы производства нефти в Америке. В ближайшие шесть месяцев нефтяные котировки будут находиться в пределах $55–65 за бочку нефти, считает Алекперов.

«Потом всё будет зависеть от того, какое решение будет принято по Ирану, продлят ли после апреля разрешительные меры для семи стран или же их ограничат», — сказал он.

Комментируя ситуацию на российском рынке, глава ЛУКОЙЛа отметил, что активные переговоры нефтяников с правительством страны начнутся уже в феврале. Стороны постараются выработать рыночный механизм, который позволит не допускать резкого роста на нефтепродукты. Пока на рынке в Российской Федерации ситуация стабильна, считает Алекперов.

Говоря о планах компании на 2019 год, глава ЛУКОЙЛа выделил следующие приоритеты: поднятие эффективности российских активов компании, активная геологоразведка и приобретение активов за пределами РФ.

Как ранее писал News.ru, главы ведущих нефтекомпаний РФ уже давали прогноз по ценам на нефть на 2019 год. Возглавляющий «Роснефть» Игорь Сечин озвучивал консервативный прогноз на уровне $50−53 за баррель. Глава ЛУКОЙЛа тогда прогнозировал стоимость бочки нефти не ниже $60.


#нефть #прогноз #топливо #Лукойл #алекперов
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