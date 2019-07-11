Затягивание строительства трубопровода «Северный поток-2» и отсутствие договорённости о транзите газа из РФ через Украину могут стать причиной существенного повышения цен на него в Европе. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
В интервью агентству
Глава одного из крупнейших партнёров «Газпрома» в Европе считает, что России и Украине всё-таки удастся прийти к соглашению, но также надеется на то, что власти Дании выдадут разрешение на работы в территоральных водах компании Nord Stream 2.
Самая лучшая страховка на все случаи жизни — это «Северный поток — 2», — заявил Зеле.
Как ранее писал News.ru, газопровод «Северный поток — 2» назвали в украинской компании «Нафтогаз» ловушкой для Европы, а также обвинили Россию в использовании «языка шантажа и силы».