https://static.news.ru/photo/c179ec2e-a3e8-11e9-8e62-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sadak SouiciLe Pictorium/Global Look Press

Затягивание строительства трубопровода «Северный поток-2» и отсутствие договорённости о транзите газа из РФ через Украину могут стать причиной существенного повышения цен на него в Европе. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

В интервью агентству РБК он рассказал, что в случае сценария, при котором Дания не выдает разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» в своих водах, а Украина и РФ не договариваются о продлении договора о транзите, возникнут существенные трудности в поставках энергоносителей в Европу. В итоге цены на газ существенно повысятся и европейцы будут платить намного больше за энергетику, полагает Зеле.

Глава одного из крупнейших партнёров «Газпрома» в Европе считает, что России и Украине всё-таки удастся прийти к соглашению, но также надеется на то, что власти Дании выдадут разрешение на работы в территоральных водах компании Nord Stream 2.

Самая лучшая страховка на все случаи жизни — это «Северный поток — 2», — заявил Зеле.

Как ранее писал News.ru, газопровод «Северный поток — 2» назвали в украинской компании «Нафтогаз» ловушкой для Европы, а также обвинили Россию в использовании «языка шантажа и силы».