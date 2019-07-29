https://static.news.ru/photo/019ed1ce-b1fa-11e9-9249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Проблема картелей наиболее остро стоит перед фармацевтической промышленностью и дорожным строительством. Закон, противостоящий подобным объединениям, могут принять осенью текущего года, рассказал глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Руководитель ведомства доложил, что вред от сговоров в экономике оценивается ФАС примерно в 2% ВВП.

Картелей тысячи, наиболее «засорённые» картелями отрасли — это фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Там сговариваются практически в 80–​90% государственных объявленных торгов, — высказался Артемьев.

Чиновник упомянул, что подобные случаи ФАС выявляет вместе с силовиками. По его словам, сейчас возбуждено около 15 уголовных дел, некоторые производства завершены, виновные получили реальные сроки, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Ранее News.ru сообщал, что антимонопольщики возбудили дело по признакам картеля и сговора с заказчиком на торгах по строительству объектов в Подмосковье. Его фигурантами являются ООО «НВБ Строй», ООО «СТК-3» и Министерство строительного комплекса Московской области.