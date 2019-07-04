https://static.news.ru/photo/556ffae4-7cee-11e9-b4aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Разговоры об улучшении инвестиционного климата в России сейчас похожи на крик отчаяния, заявляет председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Само по себе улучшение инвестклимата не сводится к сокращению административных барьеров, подчёркивает она. Нужна защита частной собственности, независимые суды, судебное урегулирование корпоративных конфликтов, лучшее качество корпоративного управления, развитие человеческого потенциала, перечисляет глава ЦБ.

Эти слова мы произносим практически в неизменном виде много лет. Сначала они казались правильными, потом общим местом, потом обращение к теме инвестиционного климата стало казаться «пустыми словами» чиновников, а теперь похоже на крик отчаяния, — заявляет Набиуллина.

Как ранее писал News.ru, вложение всех средств от нефтяных доходов по достижении Фондом национального благосостояния (ФНБ) порога в 7% ВВП может стать причиной восстановления зависимости курса рубля и ряда экономических и финансовых показателей от цен на нефть. Об этом заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.