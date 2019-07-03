https://static.news.ru/photo/19217c68-9d62-11e9-a478-fa163e074e61_1024.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вложение всех средств от нефтяных доходов по достижении Фондом национального благосостояния (ФНБ) порога в 7% ВВП может стать причиной восстановления зависимости курса рубля и ряда экономических и финансовых показателей от цен на нефть. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В интервью агентству Reuters она рассказала о том, что Центробанк просчитывает несколько вариантов использования средств ФНБ, которые отличаются масштабами трат.

На наш взгляд, самый неблагоприятный вариант, это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП. По сути дела, весь прирост дополнительных доходов от увеличения цены нефти будет идти на расходы. Не так важно, во что деньги будут инвестированы, поскольку в этой ситуации полностью восстановится зависимость экономических и финансовых параметров, курса рубля от колебаний цен на нефть, — считает Набиуллина.

По её мнению, расходы в размере 1-2% ВВП в год аналогичны по своему воздействию на экономику и реальный валютный курс повышению цены отсечения в бюджетном правиле до $50-60 за баррель.

Наиболее целесообразным вариантом для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является инвестирование определённого процента средств после достижения ФНБ целевого уровня в 7% ВВП.

Основной вопрос — как будут инвестированы средства ФНБ, считает глава регулятора. В том случае если эти средства будут направлены на повышение потенциальных темпов экономического роста, увеличение производительности труда и рост конкурентоспособности, то проинфляционных рисков удастся избежать, заключила она.

Как ранее писал News.ru, российское правительство до конца текущего года определит критерии оценки проектов для вложения средств Фонда национального благосостояния, сообщил министр финансов Антон Силуанов.