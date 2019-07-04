Выдача банками кредитов «всем подряд» компаниям может навредить экономическому росту в России, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Просто кредитовать всех подряд или ненужные компании будет вредить экономике, — заявила глава ЦБ.
Ранее в четверг она рассказала о том, что главное ограничение для повышения темпов роста ВВП кроется внутри страны, поэтому в ней нужно проводить структурные реформы.
Вложение всех средств от нефтяных доходов по достижении Фондом национального благосостояния (ФНБ) порога в 7% ВВП может стать причиной восстановления зависимости курса рубля и ряда экономических и финансовых показателей от цен на нефть. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, писал News.ru.