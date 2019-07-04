https://static.news.ru/photo/6e4850b8-9e2f-11e9-8912-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В современных условиях пришло время начать дискуссию о переходе на новые принципы регулирования финансовых рынков, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Первое — это движение в сторону регулирования по видам деятельности, а не по требованиям к юридическому лицу, — говорит она.

Сейчас регулирование финансового рынка предполагает разный подход к участникам, предлагающим разные финансовые продукты и услуги. Так, например, регулирование банков, страховых компаний, мирокфинансового рынка построено преимущественно на регулировании требований к юридическому лицу, в то время как регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, институтов коллективных инвестиций и других основано на требованиях к деятельности.

То есть мы имеем такую смешанную систему. Тенденции в развитии рынка подталкивают нас к тому, чтобы сместить акцент в регулировании, — подчёркивает председатель Банка России.

Если какая-либо компания начинает оказывать финансовые услуги, то она должна будет получить у ЦБ лицензию на соответствующий вид деятельности, поясняет Набиуллина задумку реформы.

Это большой регуляторный сдвиг, который требует всестороннего обсуждения с рынком, и мы такое обсуждение планируем начать, — отмечает она.

Второе, продолжает глава ЦБ, — это вопрос обеспечения поведенческого надзора в новых условиях регулирования. В связи с этим она заявила о возможности создания института саморегулирования на банковском рынке, которого пока нет. Нынешняя модель банковских ассоциаций не предполагает, что они могут воздействовать на поведение своих участников и наказывать их за недобросовестные практики.

В любом случае, мы подходим к необходимости изменения законодательства, которое позволит через механизм саморегулирование контролировать добросовестность продаж и банковских, и небанковских продуктов, — резюмирует председатель Центробанка.

Как ранее писал News.ru, банки, которые санирует Центробанк, не должны долго оставаться на балансе регулятора, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, срок владения организациями для ЦБ должен быть ограничен.