Чаевые — одна из самых распространённых проблем, с которыми мы сталкиваемся во время путешествий по миру. В одних странах вознаграждение не просто является показателем хорошего тона, а носит обязательный порядок, так как у официантов нет фиксированной зарплаты. В других же, напротив, давать обслуживающему персоналу деньги в основном принято только в такси. О том, как к чаевым относятся жители разных стран мира, — в материале News.ru.

Путешественники из России в своих привычках касательно чаевых похожи на итальянских туристов. При этом ориентируются они чаще всего на качество обслуживания (26%) и этикет страны пребывания (37%). Так, более 80% стараются оставлять вознаграждение в путешествиях. К чаевым прибегают в основном люди старшего возраста. А вот молодёжь 18-22 лет практически не оставляет денег официантам. Среди них каждый пятый вообще никогда не делал этого.

Четверть опрошенных считает, что размер чаевых должен составлять 9-10% от суммы счёта. 18% и 16% опрошенных готовы оставить на чай сумму в 1-2% и 3-4% соответственно. Пятая часть считает возможным дать официантам не более 5-6% от суммы чека.

США

Путешественников может разочаровать поездка в Штаты, так как чаевые в этой стране одни из самых больших в мире. Многие работающие в ресторанах официанты получают значительно меньше минимальной заработной платы, пишет Wanderlust. Именно по этой причине вознаграждение в США считается обязательным. Плата за обслуживание в ресторанах почти никогда не добавляется в счёт, за исключением того, когда в заведение приходит большая компания от шести человек. Именно поэтому чаевые в размере от 15% до 25% в стране считаются вполне нормальными.

Япония

Принято считать, что оставлять деньги официантам в Японии бестактно. На многих интернет-ресурсах можно найти информацию о том, что чаевые могут заставить получателя почувствовать себя униженным. Однако русский гид в Токио Ольга Запорожская в разговоре с News.ru развенчала этот миф. По её словам, утверждение, что оставлять чаевые в Японии считается плохим тоном неверно. Как отмечает гид, корректнее сказать, что вознаграждение в заведениях давать просто не принято. Оставлять деньги в качестве чаевых по большей части уместно только водителям такси. Для этого нужно сказать: «Сдачи не надо».

По словам Ольги Запорожской, в Японии никого не обманывают, в стране практически нет воровства. А посетителей никогда не обсчитывают — им всегда дают сдачу до последней иены. Существуют заведения, в которых нужно оставлять чаевые, но для того, чтобы знать эти места и размер вознаграждения, нужно прожить в Японии 20 лет, либо пройти специальные курсы обучения этикету, пояснила она. Также гид отметила, что для чаевых существуют специальные конверты. Для того чтобы не вводить туристов в заблуждение и не объяснять, в каких местах чаевые уместно оставлять и какой именно конверт для этого покупать, вознаграждение принято просто не оставлять.

Люди в Японии работают не за чаевые, а просто потому, что основа общества в этой стране — жить ради других. Интересы общества там стоят превыше других. Это делается для того, чтобы человек чувствовал себя более комфортно. Япония — страна правил, в которой всё обговаривается заранее. Если российский турист по незнанию оставит официанту деньги, его догонят и вернут их ему. С японцами я знакома плотно с 1993 года и могу точно сказать, что со стороны получившего чаевые данная ситуация не будет воспринята как оскорбление. Ольга Запорожская русский гид в Токио

Китай

Ознакомившись с материалами, опубликованными различными российскими и зарубежными СМИ, можно прийти к выводу, что в Китае, как и в Японии, чаевые давать не принято. Считается, что в ресторанах, которые посещают местные жители, официанты не получают вознаграждение за обслуживание. Исключение составляют заведения, ориентированные на туристов, в частности рестораны европейской кухни. Русский гид в Шанхае Дарья Синчугова с последним утверждением согласилась, однако добавила, что вопрос чаевых зависит от того, в каком городе находится заведение, а также от его уровня.

Huang Zongzhi/Xinhua /Global Look Press

Если это иностранное заведение, то там нужно давать чаевые, если китайское — то деньги официантам не везде дают. Значение также имеет город. В Шанхае давать чаевые принято, в каких-то деревнях — нет. Дарья Синчугова русский гид в Шанхае

Австралия и Новая Зеландия

Оставлять чаевые или нет — спорный вопрос для местных жителей этих стран. Многие из них считают этот обычай ненужным. Это связано с тем, что в отличие от США многие работники в сфере туризма в Австралии и Новой Зеландии, как правило, получают хорошую зарплату. Также на отношение жителей к чаевым влияет то, что они воспринимают их как «продукт» американизации.

Многие люди, работающие в этих странах, и вовсе не знакомы с концепцией такого рода вознаграждений, и чаевые могут ввести их в замешательство. В некоторых заведениях сотрудникам даже запрещено их брать.

Франция

Во Франции по закону 15% от суммы заказа уже включены в счёт. Несмотря на это, добровольные вознаграждения обслуживающему персоналу в стране всё равно дают. Русский гид в Лионе Виктория Приора рассказала News.ru, что считает нормальным оставить небольшую сумму в качестве чаевых в случае, когда посетителей хорошо обслужили.