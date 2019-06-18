https://static.news.ru/photo/cb3a048c-9165-11e9-89a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

Чистая российская нефть начала поступать по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающие заводы Германии. Первым её 17 июня получил завод в городе Шведт, акциями которого владеют компании Shell и Eni.

Сырая нефть поступает по основной линии трубопровода из Польши. Сейчас «Дружба» работает не на полную мощность, ситуация должна прийти в норму через несколько недель, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Ранее News.ru сообщал, что концерн «Белнефтехим» подсчитал, сколько загрязнённой нефти, поставленной из России, осталось в Белоруссии. Речь идёт о топливе из трубопровода «Дружба». В настоящее время в трубопроводе и резервуарах на территории страны остаётся около 760 тыс. тонн загрязнённой нефти из первоначальных 1,3 млн тонн.