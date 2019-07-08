https://static.news.ru/photo/a5c6e140-a167-11e9-a57a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bram Steeman/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Авиакомпания Georgian Airways вдвое увеличила число рейсов в Ереван после временного запрета на полёты в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.

С сегодняшнего дня Georgian Airways на воздушной линии добавляет семь частот и до конца летнего навигационного сезона будет выполнять 14 регулярных полётов в неделю. Соответственно, авиакомпания предложит пассажирам в день два рейса из Тбилиси в Ереван, — заявили в организации.

Авиакомпания также начнёт выполнять прямые рейсы из Батуми в Ереван, полёт будет осуществляться раз в день до окончания летнего навигационного сезона.

Российские авиационные власти рассмотрят вопрос о возвращении грузинских авиаперевозчиков на рынок РФ при выполнении ими ряда условий. Это погашение задолженности за аэронавигационную деятельность и согласование программ повышения безопасности полётов, писал News.ru.