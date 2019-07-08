Авиакомпания Georgian Airways вдвое увеличила число рейсов в Ереван после временного запрета на полёты в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии.
С сегодняшнего дня Georgian Airways на воздушной линии добавляет семь частот и до конца летнего навигационного сезона будет выполнять 14 регулярных полётов в неделю. Соответственно, авиакомпания предложит пассажирам в день два рейса из Тбилиси в Ереван, — заявили в организации.
Авиакомпания также начнёт выполнять прямые рейсы из Батуми в Ереван, полёт будет осуществляться раз в день до окончания летнего навигационного сезона.
Российские авиационные власти рассмотрят вопрос о возвращении грузинских авиаперевозчиков на рынок РФ при выполнении ими ряда условий. Это погашение задолженности за аэронавигационную деятельность и согласование программ повышения безопасности полётов, писал News.ru.