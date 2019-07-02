https://static.news.ru/photo/d805b35e-9c7e-11e9-a1d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Спрос на российский газ в Европе растёт из-за низких цен, опустившихся до минимума за десять лет в $120 за тысячу кубометров. Данные цены делают поставки сжиженного газа из США невыгодными.

Их нынешний уровень стал результатом смежных эффектов тёплой зимы, больших запасов газа в хранилищах и избыточного предложения СПГ. В настоящее время «Газпром» закачивает газ не только в европейские хранилища, но и в российские, сообщает « Коммерсант ».

Американские поставщики должны переориентироваться на Азию, но и там цены на спотовые партии СПГ очень низкие — индекс Platts JKM (средние спотовые цены на СПГ в Японии и Корее) опустился в июле до трёхлетнего минимума в $4,26 за MBTU.

В настоящий момент СПГ-заводы США работают за гранью операционной рентабельности. Экономисты предсказывают серьёзное сокращение экспорта и приостановку части мощностей.

Ранее News.ru сообщал, что «Газпром» нарастил объёмы добычи газа в январе—июне на 2,3% в годовом выражении. За первое полугодие 2019 года было добыто 258,7 млрд кубометров газа. Это максимальный показатель добычи в первом полугодии за последние восемь лет (с 2011 года) и на 2,3% (на 5,7 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом в компании отмечают снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 5,5%, до 95,3 млрд кубометров газа.