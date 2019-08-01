https://static.news.ru/photo/4801465c-b46f-11e9-a6d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Компания «Газпром» в январе-июле 2019 года увеличила добычу «голубого топлива» на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го — до 294,5 миллиарда кубометров. Показатель стал максимальным для этих месяцев с 2011 года.

Однако спрос на продукцию из ГТС на российском рынке за это время снизился на 1,4% (на 2 миллиарда «кубов»). В июле поставки выросли на 8,2% (на 0,8 млрд кубометров), передаёт агентство « Прайм ».

Экспорт «Газпрома» в государства дальнего зарубежья, по предварительной информации, январе-июле уменьшился на 4,8% — до 111,5 млрд кубов. Отмечается, что несколько стран поставки увеличились: в Венгрию, Словакию, Австрию, Чехию, Нидерланды и Францию.

Ранее News.ru сообщал, что сокращение добычи нефти Россией в начале июля превзошло обязательства в рамках ОПЕК+, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. В настоящее время, по словам чиновника, показатели восстановлены в соответствии с оговорёнными организацией цифрами.