USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,283 $   Brent61.50 $ Bitcoin3,541.30 $
МОСКВА-15°C14:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

«Газпром»: списание долгов в Чечне противоречит нормам права

media.gazprom-neft.ru

экономика [ версия для печати ]

Зампред правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев считает, что решение о списании задолженности за газ жителям Чечни противоречит правовым нормам и будет воспринято добросовестными плательщиками как несправедливое.

«Учёт задолженности как реальной к взысканию или безнадёжной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», — цитирует ТАСС Голубева.

Он считает, что обязанность оплачивать потреблённые коммунальные ресурсы является общей для населения всей страны.

Ранее News.ru писал, что размер просроченной задолженности жителей Чечни перед компанией «Газпром межрегионгаз» за восемь с половиной лет составил более 9 млрд рублей. Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров объяснил необходимость списания долгов жителей республики за газ спецификой региона. Он подчеркнул, что республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».


#чечня #Газпром
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
общество 00:01, 22 января 2019
Чечня объяснила списание долгов исторической справедливостью
общество 13:57, 20 января 2019
Депутат оценил шансы на списание долгов за газ в Чечне
Коммуналка не должна забирать у россиян все деньги
экономика 12:28, 19 января 2019
Регионы смогут «списать» долги за газ по примеру Чечни
Коммуналка не должна забирать у россиян все деньги
Лента новостей
экономика 14:09
Минфин: санация МИнБанка не отразится на банковской системе
происшествия 13:55
Пассажир самолёта из Сургута потребовал лететь в Афганистан
общество 13:54
Уилан был уверен в получении открытых данных
общество 13:53
На Кубани поражённый раком язык восстановили из предплечья
экономика 13:53
Германия хочет сохранить транзит газа через Украину
Другие новости
экономика 14:09
Минфин: санация МИнБанка не отразится на банковской системе
экономика 13:53
Германия хочет сохранить транзит газа через Украину
экономика 13:03
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро
экономика 12:54
Минфин: профицит бюджета в 2018 году составил 2,7% ВВП
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top