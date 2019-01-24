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«Газпром» сократит инвестиции в экспортные трубопроводы

Nord Stream 2/Axel Schmidt/Glbobal Look Press

экономика [ версия для печати ]

В 2019 году капиталовложения «Газпрома» в постройку газопровода «Северный поток — 2» сократятся в 1,7 раза. Они составят 53,2 млрд рублей против 92,2 млрд рублей в прошлом году

Как следует из материалов компании, в проект газопровода «Сила Сибири» будет инвестировано 147,53 млрд рублей. Инвестиции в этот проект в 2018 году составили 219,04 млрд рублей, а в 2017 году — 158,8 млрд рублей.

Также сократятся вложения в газопровод «Турецкий поток», в 2019 году планируется инвестировать 26,03 млрд рублей против 172,45 млрд рублей в прошлом и 92,8 млрд рублей в 2017 году.

Инвестиции «Газпрома» в газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» в 2019 году — 44,155 млрд рублей. Общая стоимость проекта составляет 67,943 млрд рублей.

Как ранее писал News.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказывал, что компания построила более 20% нового морского газопровода «Северный поток — 2».


#северныйпоток-2 #Газпром #инвестиции #трубопровод #турецкийпоток #силасибири
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