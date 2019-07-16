https://static.news.ru/photo/5fb02df6-a7e3-11e9-8bc9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская компания «Газпром» сократила, по предварительной информации, объёмы поставок «голубого топлива» странам дальнего зарубежья. С начала текущего года по 15 июля показатель снизился на 5,6 % по сравнению аналогичным периодом 2018-го.

Иностранные потребители получили 102,8 млрд кубометров углеводородов, пишет агенство « Прайм ».

При этом поставки ископаемого некоторым странам увеличились. Например, в Венгрию — на 66,9%, в Австрию — на 28,2%, в Чехию — на 45,2%, в Словакию — на 24%, в Нидерланды — на 6,7%, во Францию — на 2,3%.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты компании «Газпром» уложили по двум ниткам 1628 км газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, прокладка по дну Балтийского моря завершена на 66,3% от его общей протяжённости, сообщили в корпорации.