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«Газпром» завершил работы на газопроводе «Сила Сибири»

gazprom.ru

экономика [ версия для печати ]

Транснациональная энергетическая компания «Газпром» завершила основной объём работ по строительству газопровода «Сила Сибири», сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на главу корпорации Алексея Миллера. Газ будет транспортироваться из месторождений в Якутии и в Иркутской области на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай.

Контракт с китайской корпорацией CNPC «Газпром» подписал в 2014 году. Соглашение предусматривает поставки до 38 млрд кубометров голубого топлива в год в течение 30 лет. Начало поставок запланировано на декабрь 2019 года.

Помимо этого, в 2015 году «Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок газа в Китай с месторождений Западной Сибири. В конце 2017 года «Газпром» и CNPC также подписали аналогичное соглашение о поставках природного газа с Дальнего Востока России.

Таким образом, «Газпром» станет крупнейшим экспортёром газа в Китай.

Ранее News.ru сообщал, что США объявили открытую войну круговому проекту «Газпрома» — газопроводу «Северный поток — 2». Палата представителей Конгресса приняла резолюцию, которая призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также одобряет введение санкций в отношении «Северного потока — 2».


#китай #Газпром #силасибири #газопроводы
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