«Дочка» «Газпрома» — ООО «Газпром экспо» намерена построить новые презентационные офисы для председателя правления компании на 304,1 млн рублей. Информация об этом стала доступна на официальном сайте госзакупок. Расходы на новые презентационные точки стали одними из самых существенных в истории компании, выяснил News.ru.

Пять новых презентационных точек

На протяжении июня «Газпром» размещает заявки на строительство новых точек для презентаций. Так, в начале месяца были организованы торги на обустройство офиса председателя правления «Газпрома» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. На эти цели компания выделила 82,4 млн рублей. Причём ранее, в феврале, на постройку площадки предназначались 91,6 млн рублей, но закупка была отменена.

Также «Газпром экспо» нуждается в офисе на «Российской энергетической неделе», которая пройдёт в «Манеже» в начале октября. Расходы на площадку составят 55,9 млн рублей. Создаётся и новая точка в Сочи за 83,9 млн рублей для Российского инвестиционного форума.

Компания ищет исполнителей и на обустройство презентации в рамках Международного газового форума в Санкт-Петербурге. За эту услугу «Газпром» готов выложить 63,5 млн рублей.

Там же, в Северной столице, готовится постройка офиса для международного форума «Арктика — территория диалога» за 18,4 млн рублей. Судьба данного офиса весьма любопытна. Дело в том, что в конце января текущего года газовой компании понадобился презентационный офис в Архангельске, в рамках Арктического форума. Согласно сайту госзакупок, торги на 69 млн рублей завершены, однако само мероприятие, как известно, переместилось в Санкт-Петербург. News.ru отправил запрос в «Газпром» с целью уточнить, пришлось ли компании тратиться на презентационный офис дважды, однако ответ так и не был получен.

Алексей Миллер Kremlin Pool/Global Look Press

Дизайн-проект презентационного офиса «Газпрома» стандартизирован. Он делится на открытую презентационную и закрытую переговорную зоны. Помимо мягкой мебели и барной зоны, в первой устанавливают видеостену, акустическую систему, радиомикрофон, устройство для трансляции пленарных заседаний. Закрытая часть включает в себя зону ожидания, переговорную комнату, кабинет, кухню, санузел и т.д. В проект всегда входят расходы на различную прислугу, техников и других специалистов.

Почём офисы для Миллера?

«Газпром» регулярно тратит миллионы рублей на презентационные офисы на различных международных форумах внутри страны и за её пределами. Согласно официальному сайту госзакупок, самым дорогостоящим для компании оказался офис для Международной конференции по выставке по сжиженному природному газу в Шанхае, прошедшей в апреле этого года. Расходы на презентацию в Китае составили 107 млн рублей. Столько же планировалось потратить на точку для Международной нефтегазовой выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби (ОАЭ). Однако процедура была отменена. Не состоялись торги и по строительству презентационной площадки за 103,5 млн рублей в рамках Российской энергонедели в Москве.

Одним из самых значительных по затратам стал презентационный дизайн-проект «Газпрома» на последнем Петербургском международном экономическом форуме. Расходы на него составили 92,2 млн рублей.

Газпром нередко сотрудничает с компанией «4 ВИДА». В частности, специалисты строили стенд площадью 250 м² для газовщиков на ПМЭФ в 2015 году. Расходы в миллионы рублей на офисы, уверяют эксперты выставочного бизнеса, совершенно оправданы.

Стенд строится под конкретное мероприятие. Внутри, как правило, дорогие интерьеры, оборудование, светильники, мебель представительского уровня. Офис оборудован и изнутри, включая сложное разграничение службы доступа, кабинет первого лица, место проведения совещаний и т.д. Многое зависит от дизайна и размеров площадки, которая каждый раз меняется, — рассказали в компании.

Эксперты также рассказали о специфике выставочной застройки. Такой офис может просуществовать две недели, месяц или несколько дней. После окончания форума его разбирают, а на площадке начинается другое мероприятие. Следующую точку строят заново.

Большую долю стоимости съедают накладные расходы. Нужно вывезти людей, поселить их. Транспортные расходы, расходы аккредитации, — объяснили в «4 ВИДА».

Кроме того, в стоимость офиса входит аренда площадки. А увеличенные траты на дизайн-проекты во Владивостоке и Сочи эксперты объясняют издержками на авиаперевозки.

Помимо «Газпрома», экспозиционные стенды регулярно заказывают Банк России, «Транснефть», «Северсталь», «Сибур» и другие крупные компании и холдинги РФ.