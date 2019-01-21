«Газпром» построил более 20% «Северного потока — 2»

https://news.ru/storage/news/4b6b5327394ec1ab3a7f9054b68c089c/edc276c3-8a90-4e78-9753-9592b638bc8e_850.jpg Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания построила более 20% нового морского газопровода «Северный поток — 2».

«Работа ведётся по графику, уже построено более 20% этого нового морского газопровода», — сказал Миллер.

Соответствующее заявление Миллер сделал после трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждался транзит газа через Украину после 2019 года.

Ранее глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер сообщил, что немецкое правительство не имеет никаких правовых оснований вмешиваться в строительство «Северного потока — 2». Он предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

Как писал News.ru, Украина боится усиления России за счёт «Северного потока — 2». По словам исполнительного директора группы НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, новый газопровод позволит Российской Федерации отказаться от транзита газа через Украину. Это сильно ослабит позиции Украины в случае каких-либо переговоров.