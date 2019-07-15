https://static.news.ru/photo/94aeeb00-a707-11e9-bff4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: gazprom.ru

Построено 2156 километров газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин.

Готовность объекта достаточно большая — от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем проложено 2156 км, испытания проведены на 1950 км. Планируется уже заполнение газа, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Аксютин также добавил, что первый этап подачи газа начнётся с ввода в эксплуатацию компрессорной станции «Зейская».

Газопровод позволит осуществлять поставку природного газа с месторождений в Иркутской области и в Якутии как на внутренний российский рынок, так и в Китай. При этом максимальная пропускная способность «Силы Сибири» составит до 38 млрд кубометров газа в год.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что руководство компании ведёт переговоры с китайской стороной по увеличению поставок газа через трубопровод «Сила Сибири», писал ранее News.ru.