https://static.news.ru/photo/1396db7a-9d9f-11e9-9e76-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

«Газпром» и «Туркменгаз» подписали пятилетний контракт на покупку туркменского природного газа. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Как отмечают в пресс-службе «Газпрома», объём поставок составит до 5,5 млрд кубометров газа в год.

Российское предприятие приостановило закупку туркменского газа в 2016 году из-за возникших разногласий по цене, а также обратилось в арбитражный суд. В дальнейшем судебное разбирательство было приостановлено для выработки приемлемого для сторон решения о дальнейшем сотрудничестве.

Закупки газа из Туркмении были возобновлены в апреле 2019 года, а объём поставок в рамках краткосрочного контракта с 15 апреля по 30 июня составил 1,2 млрд кубометров.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что компания готова оказать помощь «Газпрому» с поставками в ЕС в случае остановки транзита газа через Украину. По его мнению, для России сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны «Газпромом» по европейским рынкам, писал News.ru.